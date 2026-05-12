Erzincan'da ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi

Erzincan'da "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında okuma yazmayı öğrendikten sonra Mehmetçiğe mektup yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi.

Milli Savunma ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Erzincan Melikşah İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.

Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan askerler, ilkokul öğrencilerine cevap yazdı. 3. Ordu Komutanlığı'nda görevli personel tarafından okula getirilen mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen cevapları büyük bir mutlulukla okudu.

Mektup teslim töreni sonrası 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı, okul bahçesinde dinleti sundu.

Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik eden öğrenciler, etkinliğin ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul Müdürü Nabi Dartar, proje kapsamında okullarının seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Sınıf öğretmeni Tuğba Koşar ise öğrencilerin askerlere mektup yazarken çok mutlu olduklarını ve duygulandıklarını anlattı.

Öğrencilerin askerlere karşı büyük sevgi ve hayranlık beslediğini dile getiren Koşar, gerçekleştirilen etkinliğin çocuklar üzerinde unutulmaz etki bıraktığını kaydetti.