Erzincan'da 'Ekmeğini Paylaş' Projesi Dijitalleşti

Erzincan Valiliği"Ekmeğini Paylaş" projesiyle askıda ekmek uygulamasını dijital ortama taşıdı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekmeğini Paylaş" projesiyle 650 aileye ücretsiz, binlerce aile ve öğrenciye ise indirimli ekmek ulaştırıldığını belirtti.

Hayırseverlerin "ROTA Erzincan" uygulamasından ekmek bağışında bulunabildiklerini bildiren Aydoğdu, "Böylece askıda ekmek, dijitale taşındı. Emeği geçenlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.