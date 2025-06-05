Erzincan'da 'Ekmeğini Paylaş' Projesi Dijitalleşti

Erzincan'da 'Ekmeğini Paylaş' Projesi Dijitalleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği, 'Ekmeğini Paylaş' projesiyle askıda ekmek uygulamasını dijital ortama taşıyarak, 650 aileye ücretsiz ve binlerce aileye indirimli ekmek ulaştırıyor.

Erzincan Valiliği"Ekmeğini Paylaş" projesiyle askıda ekmek uygulamasını dijital ortama taşıdı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekmeğini Paylaş" projesiyle 650 aileye ücretsiz, binlerce aile ve öğrenciye ise indirimli ekmek ulaştırıldığını belirtti.

Hayırseverlerin "ROTA Erzincan" uygulamasından ekmek bağışında bulunabildiklerini bildiren Aydoğdu, "Böylece askıda ekmek, dijitale taşındı. Emeği geçenlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Huysuzlanan dana fotoğraf çekmeye çalışan iş insanını öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.