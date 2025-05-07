Erzin Tarlaları Gelincik ve Papatyalarla Renklendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde, baharın gelmesiyle birlikte tarlalar gelincik ve papatyalarla doldu. Başlamış Mahallesi'ndeki çiçekler, fotoğraf severler için güzel manzaralar sundu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde tarlalar gelincik ve papatyalarla renklendi.
İlçede havaların ısınmasıyla Başlamış Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda gelincik ve papatyalar çiçek açtı.
Kırmızı ve beyaza bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarını ağırladı.
Mahalleden geçen vatandaşlar, çiçeklerin arasında fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Kültür Sanat