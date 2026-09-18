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Erzin’de Mustafalı Camisi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor

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Erzin’de Mustafalı Camisi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor
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Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, restorasyon çalışmaları devam eden Mustafalı Camisi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, restorasyon çalışmaları devam eden Mustafalı Camisi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akpınar, restorasyon sürecini yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi edindi.

Cami içerisinde gerçekleştirilen incelemede restorasyon kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Kaymakam Akpınar, caminin mevcut durumu ve devam eden restorasyon süreci hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında caminin tarihi dokusunu yansıtan duvarlarda yer alan hat sanatları da incelendi. Tarihi yapının özgün unsurlarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, restorasyonun mevcut durumunu yerinde değerlendirdi.

Mustafalı Camisi'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, ziyaret kapsamında çalışmaların ilerleyişi ve yapının tarihi özellikleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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