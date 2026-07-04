Gençlerden renkli dokunuş

Sinop'un Erfelek ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığı Erfelek Gençlik Merkezi'nde, gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen duvar boyama çalışmasıyla bina renkli bir görünüme kavuştu.

"Birlikte üretiyor, birlikte güzelleştiriyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gençler, gençlik merkezinin duvarlarını kendi emekleriyle boyayarak hem merkezin fiziki görünümünü güzelleştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Fırçaları ellerine alan gençler, ekip çalışmasıyla yürüttükleri boyama faaliyetinde dayanışma ve paylaşma kültürünü de pekiştirdi. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, gençler ortak emekle ortaya çıkan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, gençlerin sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan benzer etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı