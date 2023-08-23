Ereğli Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde programlarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi tarafından yaz akşamlarını keyifli hale getirmek amacıyla vatandaşlarına açık havada sinema keyfi yaşatacak, bu sıcak yaz akşamlarının tadını çıkarmasını sağlayacak bir etkinlik başlatıldı. Oğuz Ata Sosyal Tesisleri'nde organize edilen Açık Hava Sinema günleri Ayla filmi başladı ve etkinlik 5 gün boyunca birbirinden güzel filmlerle devam edecek. Etkinliğin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Filmi başından sonuna kadar dikkatle takip eden vatandaşlar film gösterimi yapılan alandan mutlu bir şekilde ayrılarak Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya etkinlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Diğer yandan Ereğli Belediyesi tarafından film gösteriminin öncesinde vatandaşlara patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KONYA