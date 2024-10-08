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Erdemli'de Kaplumbağa Yavruları Denize Ulaştı

Erdemli'de Kaplumbağa Yavruları Denize Ulaştı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde kuluçka dönemini tamamlayan yeşil deniz kaplumbaçası ve caretta caretta yavruları, kumsaldan denize ulaştı. Bu sezon toplamda yaklaşık 1000 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası ve caretta caretta yavruları denize ulaştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan son kaplumbağa yavruları da yuvalarından çıktı.

ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, enstitü görevlileri ve gönüllü öğrencilerin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından suyla buluştu.

Ok, gazetecilere, sahile 30'dan fazla anaç caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağasının yumurta bıraktığını söyledi.

Hareketli bir sezon geçirdiklerini belirten Ok, "Bu sezon yaklaşık 1000 yavru çıkışımız oldu. Bugün de son yavrularımız kumsala adım attı. Onların denizle buluşmasına tanık olduk. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıları koruyalım." dedi.

Meltem Ok, yumurta sayımının ardından kumsala koruma amaçlı konulan kafesleri kaldıracaklarını dile getirdi.

Öğrenciler de yavruların denize ulaşmasına tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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