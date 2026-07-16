Erdemir’den şehit yakınları ve gazilere sanat desteği sergisi

Erdemir'in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle destek verdiği "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında hazırlanan eserlerden oluşan sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretçileriyle buluştu. 2025 yılında pilot uygulama olarak başlayan program, bugün Erdemir'in katkılarıyla 68 ilde 700'ü aşkın katılımcıya ulaşarak şehit yakınları ve gazilerin sanat aracılığıyla sosyal yaşama katılımına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin entegre yassı çelik üretimindeki önde gelen kuruluşlarından Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü arasında Ocak ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı, şehit yakınları ve gazilerin sanatın iyileştirici gücüyle sosyal yaşama daha güçlü katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu tüm sanat malzemeleri Erdemir tarafından karşılanırken, projenin ülke geneline yaygınlaştırılmasına da katkı sağlanıyor.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hazırladığı eserlerden oluşan "İrade Bizim, Zafer Bizim: Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Erdemir'in etkinlik desteği de verdiği serginin açılış törenine şirketi temsilen Erdemir Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azaları İsmail Doğan ile Tolga Saygun katıldı.

Şehit ve gazilerin eşleri, anne ve babaları, 15 yaş ve üzeri çocukları ile gazilerin katılımına açık olarak yürütülen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı", psikologlar koordinasyonunda sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak katılımcıların duygusal iyilik hallerini desteklemeyi, sosyal yaşama katılımlarını güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında resim, seramik, ebru, çini, hüsnühat, tezhip, filografi, ahşap işçiliği, müzik, tiyatro ve geleneksel el sanatları başta olmak üzere 20'yi aşkın farklı sanat dalında eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, ücretsiz sanat eğitiminin yanı sıra psikolojik danışmanlık ve ihtiyaç duydukları sanat malzemesi desteğinden yararlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyarete açılan sergi, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve çeşitli lokasyonlarda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı