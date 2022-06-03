Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı - Haberler

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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

AA - Ramazan Kaya - Kültür Sanat
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

???????Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen şenliğin üçüncü günü çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Sabah sporu ile başlayan program, ödüllü yarışmalar, ERÜ Dans Topluluğu gösterisi, öğrenci müzik grupları ve öğrenci performans gösterileri ile devam etti.

Sanatçı Fatma Turgut'un sahne aldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik yarın sanatçı Feridun Düzağaç konseri ile sona erecek.

AA / Ramazan Kaya - Kültür Sanat

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