ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda İki Özel Konser

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ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 28 Temmuz'da Bülent Ortaçgil'in 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' konserine ev sahipliği yapacak. 29 Temmuz'da ise Kaan Sekban, İbrahim Yazıcı ve Sinem Yalçınkaya 'Dünden Düne Şarkılar' konseri ile sahne alacak.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, sanatseverleri iki özel konserde konuk edecek.

ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre, müzisyen Bülent Ortaçgil 28 Temmuz'da konuklarıyla birlikte "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" başlıklı konser verecek.

Ortaçgil, kalplerde yer edinen ve unutulmayan şarkılarını, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener gibi kadın vokallerle birlikte yorumlayacak.

Kaan Sekban, İbrahim Yazıcı ve Sinem Yalçınkaya üçlüsü ise 29 Temmuz'da "Dünden Düne Şarkılar" konserinde şarkıları, hikayeler eşliğinde müzikseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
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