Engelliler Haftası'nda Safranbolu'da Şehir Turu Düzenlendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, düzenlenen etkinlik kapsamında üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik, Safranbolu Belediyesi tarafından 'Engelliler Haftası' için düzenlendi ve birçok özel eğitim kurumu katıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
Safranbolu Belediyesince " Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelliler ve aileleri üstü açık otobüsle tarihi kentte şehir turu attı, Tarihi Çarşı'da gezdi.
Etkinliğe, Safranbolu Özel Eğitim Okulu, Safranbolu Umut Işığı, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Safranbolu Belediyesi Engelsiz Kafe üyeleri katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat