Engelliler Haftası'nda Safranbolu'da Şehir Turu Düzenlendi

Engelliler Haftası'nda Safranbolu'da Şehir Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, düzenlenen etkinlik kapsamında üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik, Safranbolu Belediyesi tarafından 'Engelliler Haftası' için düzenlendi ve birçok özel eğitim kurumu katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Safranbolu Belediyesince " Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelliler ve aileleri üstü açık otobüsle tarihi kentte şehir turu attı, Tarihi Çarşı'da gezdi.

Etkinliğe, Safranbolu Özel Eğitim Okulu, Safranbolu Umut Işığı, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Safranbolu Belediyesi Engelsiz Kafe üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.