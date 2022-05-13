Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandı

ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla düzenlenen Engelliler Haftası Programı'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk temsil edildi. Sanatçı Ahmet Rıza Evci, "Programımızda bir halat sahnesi var. O halat sahnesinde engelli bireylerimizin yaşadığı zorluğu temsil eden sahneler koyduk. Bu zorluğu aşmak için yardımcı olanların aslında onları boğmaya çalıştığını anlattık" dedi.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Engelliler Haftası vesilesiyle bir program düzenlendi. "Şut ve Gol" başlıklı ve engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştığı zorbalıkları içeren kısa film gösterimi ile başlayan program, Iğdır'da çobanlık yaparken 6 yaşında yüksek gerilim direğine çıkma sonucu akıma kapılarak iki kolunu kaybetmesine karşı şu an ressamlık unvanına sahip olan Yusuf Akgün, engelli bireylerin anayasal hakları üzerine de çalışmalar Yürüten Paralimpik Milli Yüzücü Hamit Demir, TÜBİTAK'ta görev yapan ve Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesi için önemli projelerde yer alan serabral palsi teşhisi konmuş Turgay Karakaş ve Ankara Hacı Bayram Üniversiresi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının açtığı yetenek sınavını kazanarak eğitim hakkı kazanan engelli Bilal İpteş de yer aldı.

Genel Sanat Yönetmenliği'ni Ahmet Rıza Evci'nin yaptığı programda görme engelli bireylerin gitar dinletisi, Bilal İpteş'ın kanun ile gerçekleştirdiği performans, halk dansları gösterisi, Türk halk müziği konseri ve "Halat" isimli görme engelli bireylerin yaşadığı zorluğu gözler önüne seren bir de tiyatral gösteri sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Sanatçısı Ahmet Rıza Evci, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, "Bu hafta dolayısıyla Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bu gece düzenlendi. Burada bizim vurgulamak istediğimiz şey: Farkındalık artırmak. Örneğin; engelli bireylerimizin ve engelsiz bireylerin beraber olduğu bir dans gösterisi var. Orada vurgulamak istediğimiz konular var. Mesela bir halat sahnesi var. O halat sahnesinde engelli bireylerimizin yaşadığı zorluğu temsil eden sahneler koyduk. Bu zorluğu aşmak için yardımcı olanların aslında onları boğmaya çalıştığını anlattık. Aslında burada bizim için esas önemli olan engelli bireylerin bize öğretecekleridir. Bizim onlara öğreteceklerimizden daha çok. Bunu sahneye elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalıştık" dedi.