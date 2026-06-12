Engelliler Entegre Yüksekokulundan 'Yıl Sonu Sergisi'

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği projelerden oluşan "Yıl Sonu Sergisi" yapıldı.

Anadolu Üniversitesinin Engelliler Entegre Yüksekokulu (EEYO) bünyesindeki Grafik, Seramik, Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü programlarında eğitim gören işitme engelli öğrencilerin projeleri sergilendi. Okul binasındaki açılışa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas, müdür yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergideki projeleri tek tek inceleyerek hocalar ve öğrencilerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, buradaki her çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ise öğrencilerin büyük emeklerle mesleki projeler ürettiğini ifade ederek, sergide öğrencilerin dil derslerinde hazırladığı çalışmaların da yer aldığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı