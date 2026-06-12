Haberler

Engelliler Entegre Yüksekokulundan "Yıl Sonu Sergisi"

Engelliler Entegre Yüksekokulundan 'Yıl Sonu Sergisi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği projelerden oluşan 'Yıl Sonu Sergisi' açıldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği projelerden oluşan "Yıl Sonu Sergisi" yapıldı.

Anadolu Üniversitesinin Engelliler Entegre Yüksekokulu (EEYO) bünyesindeki Grafik, Seramik, Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü programlarında eğitim gören işitme engelli öğrencilerin projeleri sergilendi. Okul binasındaki açılışa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas, müdür yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergideki projeleri tek tek inceleyerek hocalar ve öğrencilerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, buradaki her çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ise öğrencilerin büyük emeklerle mesleki projeler ürettiğini ifade ederek, sergide öğrencilerin dil derslerinde hazırladığı çalışmaların da yer aldığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak çok kuvvetli vuracak

Ankara Valiliği saat vererek uyardı
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler