Haberler

Engeline Rağmen Eğitimde Azmiyle Takdir Toplayan Öğretmen

Engeline Rağmen Eğitimde Azmiyle Takdir Toplayan Öğretmen
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde engelli bir tarih öğretmeni olan Lütfi Arslan, 20 yıldır mesleğini sürdürerek birçok zorluğu aşmayı başardı. Eğitimle engellerin aşılabileceğini vurgulayan Arslan, öğrencilerine okumaya teşvik ediyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Lütfi Arslan, çocuk felciyle doğup engelli kalmasına rağmen 20 yıldır mesleğini özveriyle yapıyor.

İlk ve orta öğrenimini köyünde tamamlayan Arslan, tüm zorluklara rağmen ailesinin de desteğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

Üniversitede okurken aynı fakültede memur olarak da görev yapan Arslan, 2005 yılında burada yüksek lisansını tamamladı.

Öğretmenliğe 2005 yılında başlayan Arslan, Sorgun'daki Nene Hatun Kız Teknik ve Mesleki Lisesinde 15 yıldır tarih öğretmeni olarak görev yapıyor.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde 2021'de doktora eğitimini de tamamlayan Arslan, engeline rağmen öğretmenliği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İki çocuk babası 46 yaşındaki Lütfi Arslan, AA muhabirine, çocuk felciyle dünyaya geldiğini, sağ bacağında engel oluştuğunu ve hayatını tek koltuk değneği yardımıyla sürdürdüğünü söyledi.

Engelli bir birey olarak eğitimin kendisini hayata bağladığını belirten Arslan, "Engelli bir çocuk ve birey olarak eğitimle bütün engellerin aşılabileceğini bizzat gösterdim. İlk ve ortaokulu köy şartları altında okudum. 80'li yıllarda kar çok yağardı. Okula binbir zorlukla giderdik. Yarım metre kar yağsa da okullar tatil olmazdı. Koltuk değnekleriyle okula giderdim, yolda düşerdim. Okula gidip biraz ısındığımda parmaklarımın kanadığına, ellerimin yarıldığına çok şahit oldum. Ancak bütün bu zorluklar beni yıldırmadı, pes ettirmedi." diye konuştu.

"Okumakla gerçekten çok şey olunuyor"

Arslan, hayat şartlarının zaman zaman kendisini zorlasa da bunun bir yere kadar insanı motive edebileceğini ancak eğitimde asıl olması gerekenin gönüllülük ve istek olduğunu vurguladı.

Öğretmenliğe kendisini bağlayan en güçlü duygunun bilgiyi paylaşmak olduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Öğrendiğim bilgileri bir gruba anlatma isteği beni öğretmenliğe bağlayan bir durum oldu. Gerçekten kişinin öğrendiği bilgileri başkalarına öğretilebilir hale getirerek onlara aktarıyor olması, birilerinin sizi dinliyor olması, dünyanın en zevkli işlerinden biri olsa gerek. Fiziksel durumumuz, maddi durumumuz ne olursa olsun artık devletimizin imkanları çok fazla. Ben öğrencilerime 'siz yeter ki isteyin, okumakla ne olacak demeyin' diyorum. Okumakla gerçekten çok şey olunuyor. Okuyan insan hangi mesleği yaparsa yapsın, hangi işi tutarsa tutsun yapacağı meslekte önemli bir yetkinlik kazanmış olur. Ben eğitime bu açıdan bakıyorum."

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.