Emre Kaya "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahne aldı

İSTANBUL (DHA) - Müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, "Usta Şarkılar" albüm projesi ile İstanbul'da sahne aldı. Sahnede arabesk eserleri başarıyla seslendiren Kaya, sevenlerinden tam not aldı.

Kendine özgü yorumu ve kostümleriyle Emre Kaya, uzun yıllardır arabesk müziğin duayenleri tarafından seslendirilen eserleri kendine özgü tarzıyla yorumladı. Dinleyicilerini adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkaran ünlü sanatçı, albümüne dahil ettiği kendisine ait hit şarkılarından "Teşekkür Ederim" adlı eseri ile de beğeni topladı.

Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe, Kibariye, İbrahim Tatlıses ve Hakan Altun'a kadar birbirinden değerli sanatçılara ait eserleri izleyenlerin vokalistliğinde ustaca seslendiren Emre Kaya, sevenlerinden tam not aldı.

İŞTE USTA ŞARKILAR

Usta Şarkılar albümü içinde yer alan eserler ise şöyle:

"Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)", Affetmedim Kendimi, Akşam Güneşi, Kaderimin Oyunu, Ben İnsan Değil miyim, Dünya (Senin Derdin Hiç Bitmiyor Dünya), Yıkılmışım Ben, Emi, Göz Yaşlarım Anlatır, Güldür Yüzümü, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Teşekkür Ederim, Kabul Et, Kimbilir, Taht Kurmuşsun Kalbime, Vurgun, İmkansız (Rüyalarım Olmasa), Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim, ya Evde Yoksan, Yarabbim Sen Büyüksün."

TURNEYE ÇIKIYOR

"Usta Şarkılar" projesinin lansmanı niteliğinde olan ilk konserinde büyük moral depolayan Emre Kaya'nın çok yakında geniş kapsamlı turne hazırlığında olduğu bildirildi.