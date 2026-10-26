Emirdağ Müftülüğü öğrencileri Afyonkarahisar'da tarihi mirasla buluşturdu

Emirdağ Müftülüğü öğrencileri Afyonkarahisar'da tarihi mirasla buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirdağ Müftülüğü, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu ile üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için Afyonkarahisar'a gezi düzenledi. Manevi danışman Ali İhsan Akar eşliğindeki gezide Frig Vadisi (Ayazini) ve tarihi camiler görüldü, öğrencilere kültürel ve manevi mirası tanıtıldı.
Emirdağ Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Tarih ve Kültür Gezisi' düzenlendi.
Emirdağ Müftülüğü manevi danışmanı Ali İhsan Akar eşliğinde; Emirdağ ilçesinde üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik, Afyonkarahisar'a gidilerek kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Bu gezi programı, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu ile beraber düzenlendi.
Program kapsamında; Frig Vadisi (Ayazini) ve Afyonkarahisar'ın tarihi camileri gezildi. Öğrenciler; bölgenin tarihini, kültürel ve manevi mirasını yakından tanıdılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı