Emir Can İğrek, YBY Woods konserinde sahne aldı

Müzik platformlarında milyonlarca kez dinlenen 'Ali Cabbar' şarkısının sahibi Emir Can İğrek, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşen YBY Woods konserleri kapsamında sahne aldı. İğrek, hayranlarına teşekkür ederek birçok şarkısını seslendirdi ve 'Ali Cabbar' şarkısının Türkiye Spotify listesine bir numaradan girmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Müzik platformlarında milyonlarca kez dinlenen "Ali Cabbar" şarkısının sahibi şarkıcı Emir Can İğrek, YBY Woods konserleri kapsamında sahne aldı.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşen konseri şarkıcı İğrek'in çok sayıda seveni izledi. Konsere geldikleri için hayranlarına teşekkür eden İğrek, "Ali Cabbar", "Nalan", "Kor", "Muhalif" ve "Bıçaklandım"ın da aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Emir Can İğrek, "Ali Cabbar" şarkısının ses getirdiğini ifade ederek, "Türkiye Spotify listesine bir numaradan girdi, bizi çok gururlandırdı." dedi.

İğrek, son zamanların çok konuşulan şarkısı "Ali Cabbar"ı yoğun istek üzerine ikinci kez seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde müzikseverler, tüm parçalarda İğrek'e eşlik etti.

Kapılarını 15.00'te açan etkinlik alanında, konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

YBY Woods etkinlikleri, 4 Ağustos'ta Karsu, 11 Ağustos'ta Yıldız Tilbe, 12 Ağustos'ta Sertab Erener, 18 Ağustos'ta Zeynep Bastık, 19 Ağustos'ta Gülşen, 26 Ağustos'ta 90'lar Türkçe Pop Fest, 6 Ekim'de Melek Mosso, 7 Ekim'de Serdar Ortaç, 8 Ekim'de Fatma Turgut ve 14 Ekim'de Madrigal konserleriyle devam edecek.