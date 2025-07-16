Emir Can İğrek, Akşehir'de Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Emir Can İğrek, Akşehir'de Coşku Dolu Bir Konser Verdi
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66'ıncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Emir Can İğrek, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Seyirciler şarkılarına eşlik ederken İğrek, konserine duygu yüklü anlarla veda etti.

SANATÇI Emir Can İğrek, 66'ıncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Meydanı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin başlangıcında seyircileri "Bu ne güzel kalabalık. Hoş buldum Akşehir" sözleriyle selamlayan Emir Can İğrek, teşekkürlerini iletti. Konserin sponsorlarında Biopeks adına sahneye çıkan İsmet Kalkan, sanatçıya çiçek takdim ederek, "Herkese iyi eğlenceler diliyor, bu güzel geceye vesile olan Akşehir Belediye Başkanımız Dr. Ahmet Nuri Köksal'a ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Emir Can İğrek 'Can Dostum' adlı şarkısını, Başkan Köksal'ın Ordu'da kaybettiği yakın bir dostuna ithaf etti.

Sanatçı konser sonunda misafirlere coşkulu bir müzik ve görsel şölenle veda etti. Son şarkıda ekip arkadaşlarını solo olarak tanıştıran İğrek, ardından alanı kaplayan konfetiler ile Açık Hava sahnesine veda etti. Coşku dolu alkışlarla sahneden uğurlanan Emircan İğrek, Akşehir'e yeniden gelme sözü verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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