Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ne Davet Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılan 'Anadolu Selçukluları Sergisi' hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Serginin Anadolu Selçuklu Devleti'nin zengin mirasını tanıma fırsatı sunduğunu belirten Erdoğan, herkesi bu anlamlı sergiyi görmeye davet etti. Paylaşımında serginin görüntülerine de yer verildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan 'Anadolu Selçukluları Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasına tanıklık etmek isteyen herkesi bu anlamlı sergiyi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, sergi görüntülerine de yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat