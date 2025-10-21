Haberler

Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al-Salam Sarayı Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al-Salam Sarayı Müzesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te ziyaret ettiği Al-Salam Sarayı Müzesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
