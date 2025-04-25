Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasının önemli isimlerinden biri olan Güzeloğlu'nun vefat haberi, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Tiyatro sahnesine ve kısa film alanına verdiği katkılarla tanınan Güzeloğlu, aynı zamanda İstanbul Kısa Filmciler Derneği'nin kurucu başkanıydı. Sanatsal üretkenliğiyle çok sayıda tiyatro oyununa ve kısa filme imza atan Güzeloğlu, hem sahnede hem de perde arkasında üstlendiği rolleriyle geniş bir kitleye ilham vermişti.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi: İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kurucu Başkanı, tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Güzeloğlu'nun rol aldığı yapımlar arasında Türk sinemasının kült filmleri de bulunuyor. İşte sanatçının filmografisinden öne çıkan bazı yapımlar:

1984 – Namuslu

1986 – Anahtarı Bendedir

1986 – Son Urfalı

1987 – Muhsin Bey

1987 – Elif Ana Ayşe Kız

1991 – Ana

1995 – Polis Dosyası