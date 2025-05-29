Emekli Sadullah Deniz, Köy Evini Nostaljik Müzeye Dönüştürdü

Eski eşyaların sergilendiği bu ev, geçmişi bugüne taşıyor

Emekli oldu, köy evini müzeye dönüştürdü

150 yıllık tüfekten gaz lambasına 400'ü aşkın nostaljik eşya ile ziyaretçileri geçmişten günümüze yolculuğa çıkarıyor

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Sadullah Deniz, babasından miras kalan koleksiyon merakıyla başladığı nostaljik eşya biriktirme tutkusunu emeklilik yıllarında büyük bir müzeye dönüştürdü. Emekli olduktan sonra yerleştiği köyündeki evini adeta tarih kokan bir sergi alanına çeviren Deniz, 20 yılda 400'ün üzerinde objeyi bir araya getirdi.

Koleksiyon merakının babasının tesbih ve pul koleksiyonundan etkilendiğini söyleyen Sadullah Deniz, "Yaklaşık 20 yıldır Karadeniz Bölgesi'ni köy köy gezerek nostaljik ev eşyaları topladım. Her birini çocuğum gibi görüyorum. Boş zamanlarımda onlara bakım yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü bu objeleri toplamak için 20 yılımı verdim" dedi.

Köy camilerinden anonslarla eşya topladı

Sadullah Deniz, koleksiyonun büyük kısmını köylerdeki vatandaşlardan topladığını belirterek "Kastamonu'dan Artvin'e kadar birçok ilçeyi dolaştık. Gittiğimiz köylerde önce muhtarları bulur, köy camilerinden anons yaptırarak vatandaşların kullanmadıkları eski eşyaları toplardık. Bu merak böyle bir şey" şeklinde konuştu.

150 yıllık tüfek en çok ilgi gören parça

Evinin bahçesinde ve terasında sergilediği objeler arasında en fazla ilgiyi 150 yıllık horozlu, çakmaklı tüfeğin gördüğünü söyleyen Deniz, "Sergilenen eşyaların yanı sıra evin bodrumunda sergilenemeyen pek çok obje daha bulunuyor. Koleksiyonunda 100 yıllık körük, gaz lambaları, bakır su kapları, ip dokuma makineleri, değirmen taşları gibi tarihi değer taşıyan parçalar yer alıyor. İl ve ilçe dışından gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Ziyarete gelenler bu sayede geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyorlar" diye konuştu.