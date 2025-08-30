Emekli Kimya Mühendisinden Anadolu Arşivi: 67 Şehir, 120 Saat Video

Bursa'da yaşayan 73 yaşındaki emekli kimya mühendisi Erdoğan Serinçay, 1990-2000 yılları arasında kasetli kamerası ve analog fotoğraf makinesiyle Anadolu'nun farklı şehirlerini gezerek 120 saatlik video ve 3 bin kareden oluşan bir arşiv oluşturdu.

Erdoğan Serinçay'ın 1973'te İstanbul'da üniversite öğrencisiyken küçük bir sahafta karşısına çıkan 1903 yılına ait Fransızca yazılı Bursa broşürünü almasıyla koleksiyon merakı başladı.

Daha sonra eski yazma eserleri, gazeteleri, dergileri, fotoğrafları, kasetleri, plakları biriktirmeye başlayan Serinçay, 1990'lı yıllarda ise haftalık izin günlerinde Anadolu'nun bir iline giderek, orada günlük yaşama ilişkin video kayıtları alıp fotoğraf çekti.

Türkiye'nin 67 kentini gezerek 120 saat video ve 3 bin fotoğraf çeken Serinçay, bu arşivin dijitale geçişinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için yardım istiyor.

"Memleketimin 67 vilayetini doya doya kameraya aldım"

Serinçay, AA muhabirine, üniversite yıllarında başlayan biriktirme merakının daha sonra kendisini yolculuk yapmaya ittiğini söyledi.

Haftalık izin günlerinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yolculuk yapmaya başladığını belirten Serinçay, şöyle konuştu:

"1990'lı yıllarda 10 yıl boyunca her hafta bir ili, toplamda da 67 şehri 120 saat kameraya aldım. 3 bin de fotoğraf çektim. Bu inanılmaz bir keyifti çünkü halkımla bir araya geliyordum. Bu keyif her hafta devam edince bu birikimleri de DVD'lere yükledim. Memleketimin 67 vilayetini doya doya kameraya aldım. İnsanlarla bir araya geldim."

Serinçay, yine aynı yıllarda eğlence programlarından futbol karşılaşmalarına, reklamlardan söyleşilere pek çok televizyon yayınını video kaydına aldığını dile getirerek, koleksiyonunda 1850-1950 yılları arasına ait bazı kitapların, haritaların, gravürlerin, dergilerin ve tapuların bulunduğunu aktardı.