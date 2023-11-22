Haberler ›› Kültür Sanat ›› Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir Ankara'da Defnedildi

Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir Ankara'da Defnedildi

Türkiye'nin yakın tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan emekli büyükelçi Bilal Şimşir'in cenazesi Ankara'da defnedildi. Şimşir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şimşir'in yakın tarih üzerine birçok araştırma kitabı ve makalesi bulunuyor.