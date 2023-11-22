Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir Ankara'da Defnedildi
Türkiye'nin yakın tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan emekli büyükelçi Bilal Şimşir'in cenazesi Ankara'da defnedildi. Şimşir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şimşir'in yakın tarih üzerine birçok araştırma kitabı ve makalesi bulunuyor.
Türkiye'nin yakın tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, emekli büyükelçi Bilal Şimşir'in cenazesi Ankara'da defnedildi.
Türk Tarih Kurumunun şeref üyelerinden, emekli büyükelçi Şimşir için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Şimşir'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen katıldı.
Şimşir'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dışişleri Bakanlığında 1960-1998 yılları arasında farklı görevlerde bulunan Şimşir'in, yakın tarih üzerine 52 ciltlik araştırma kitabı ile 160 kadar makalesi bulunuyor.
Türk Tarih Kurumunun şeref üyelerinden Şimşir'in hayatı, kurumun "Yaşayan Tarih" belgesel serisinde de yayımlanmıştı.