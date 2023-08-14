Elekler Sanat Eserine Dönüştü

Sanatçı Loya Kader Öztürkmen tarafından bölgedeki materyaller kullanılarak sanat eserine dönüştürülen elekler, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

Uluslararası platformların yanı sıra deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü'ne de layık görülen Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Anadolu'nun kadim kültürünü, sosyal yaşamını ve güzelliklerini sanatla buluşturmak amacıyla "Sanatçı Yerleştirme Programı" başlatıldı.

Bu kapsamda müzenin sanat atölyesinde çalışmalarını sürdüren Loya Kader Öztürkmen, "Eleğin Hafızası Projesi" çerçevesinde müzenin çevresindeki materyalleri kullanarak, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 13 eleği sanat eserine dönüştürdü.

Anadolu kadınının ellerinden kesitlerin yer aldığı, iç yüzeyinde yörenin endemik bitkileriyle Bayburt'un renklerini sunan eserler, eylül ayında müzede sergilenecek.

"Anadolu'nun kültürü ve yapısıyla uyumlu projelerle kamuoyunun karşısında olacağız"

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, AA muhabirine, Anadolu'nun geleneksel yaşamını, güzelliklerini, kadim kültürünü tüm dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda bu yıl başlattıkları "Sanatçı Yerleştirme Programı" içerisinde "Eleğin Hafızası" isimli projeyi yürüttüklerini belirten Yavuz, "Bunu aynı zamanda müzemizde geleneksel olarak düzenlenen Harman Şenliği'mizle birleştirerek yapıyoruz. Çünkü elek harmanın devamında kullanılan bir alet. Anadolu kadınının yaşamında çok önemli bir yeri var. Bu faaliyetlerle somut olmayan kültür mirasımızı görünür kılmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yavuz, Anadolu'nun yaşamını, kimliğini, dokusunu ve kokusunu bu tür etkinliklerle görünür kılmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Müze olarak kültür ve deneyim turizminde çok özgün örnekler sergilediklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Her yıl bu programı bir sanatçıyla devam ettireceğiz. Bu toprakların dokusuyla uyumlu, Anadolu'nun kültürü ve yapısıyla uyumlu projelerle kamuoyunun karşısında olacağız. Sergimizi 16 Eylül'de açacağız. Bu eleklerin hepsi ayrı ayrı, hiçbiri diğerine benzemeyen, köyümüzdeki dağlardan toplanan çiçekler ve Anadolu kadınları motifleriyle sanatçımız Loya Kader Öztürk tarafından yapıldı. Bu projeyi biz İyilik için Sanat Derneği ile beraber Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünde devam ettiriyoruz. Koordinatörlüğünü de müzemizin yönetim kurulu üyesi Furkan Yavuz yapıyor."

"Anadolu kadının ellerinden bir kesit sundum"

Sanatçı Loya Kader Öztürkmen de "Eleğin Hafızası Projesi"nde, Anadolu kadınlarının yaşamını betimlediğini söyledi.

Eserlerinde tamamen yöreye ait materyaller ile bitkileri kullandığını anlatan Öztürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün dediği gibi 'dünyada her şey kadının eseridir.' Anadolu'da da aynı şekilde. Burada beslenmek, yaşam çok güç. Dolayısıyla kadının emeği çok büyük ve bunu betimledim. İşlerimde elek kullanıyordum. Elek benim için algıyı temsil ediyor. Burada da güzel bir buluşma gerçekleşti. Burada da eleğin anlamı çok büyük. Topraktan toplanan buğday, sofralara gelirken elek üzerinden geçiyor. Dolayısıyla yaşamı temsil ediyor."

Öztürkmen, proje içerisinde bir de büyük elek bulunduğunu ifade ederek, "12 parçalık eleğimde her biri ayrı devinim halelinde Anadolu kadının ellerinden bir kesit sundum. Büyük olan elek çalışmamızda ise buğdayı ele aldım. Diğer 12 parçalık küçük eleklerde yörenin endemik bitkileri yer aldı. Büyük olan elekte yine Anadolu kadınlarının toprağı ekip biçtiği elleri yer alıyor." şeklinde konuştu.