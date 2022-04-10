Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Sedat Erbak - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Törende İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Emeklileri Derneği çelenkleri Atatürk anıtına bırakıldı.

Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutladıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Celal Sel, "Teşkilatımızın Elazığ'daki en yaşlı mensubu müdürümüz de bize eşlik etti. Ona çok teşekkür ediyoruz. Beraber çelenk koyduk. Yeni bir yıla daha girdik. Bu yılda Elazığ'a 24 saat hizmet edeceğiz. Görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız. Tüm arkadaşlarımla halkımızın hizmetindeyiz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi ve emeklilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Kültür Sanat

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Türk, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title