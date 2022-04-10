ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Törende İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Emeklileri Derneği çelenkleri Atatürk anıtına bırakıldı.

Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutladıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Celal Sel, "Teşkilatımızın Elazığ'daki en yaşlı mensubu müdürümüz de bize eşlik etti. Ona çok teşekkür ediyoruz. Beraber çelenk koyduk. Yeni bir yıla daha girdik. Bu yılda Elazığ'a 24 saat hizmet edeceğiz. Görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız. Tüm arkadaşlarımla halkımızın hizmetindeyiz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi ve emeklilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.