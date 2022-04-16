ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ilk defa düzenlenen kitap müzayedesinin geliri, okul kütüphanesine harcanacak

ELAZIĞ - Elazığ'da ilk defa Elazığ Turizm ve Kültür Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen müzayede de satışı gerçekleştirilen 80 kitaptan elde edilen gelirle bir köy okulunun kütüphanesi yapılacak.

Elazığ'da ilk defa ETUDER tarafından Millet Bahçesinde, kitap müzayedesi gerçekleştirildi. Müzayedeye Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 80 kitabın satışa sunulduğu müzayedede elde edilen gelirin bir köy okulunun kütüphane yapımında harcanacağı kaydedildi. Gelecek aylarda bu programlara devam edeceklerini belirten ETUDER Başkanı Ahmet Bulut, "Bugün sadece komite üyeler tarafından seçilmiş 80 tane kitabı size sunacağız. Kitapların satışından ticari kar amacı beklemiyoruz. Buradan elde edilen gelirle bir köy okuluna kütüphane yapmayı planlıyoruz. Kitapların satışına bir liradan başlayacağız" dedi.

Okuma yazmayı sevdirebilmek, insanları kitapla buluşturabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Bulut, "Bu etkinlik fikrini ilk defa valimizle paylaştığımızda destek olacağını ifade etti. Belediye başkanımızla konuştuğumuzda sevinirim dedi. Fırat Üniversitesi Rektörüne söyledik, güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Özel idare genel sekreterine söyledik, güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Bizde bu yola böylece çıkmış olduk. Elazığ'ın tarihinde ilk defa bir müzayede gerçekleşecek. Kitabın dışında da bir müzayede olmamıştı. Bizim öncelikli aracımız, ilk etapta bir müzayedenin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını göstermekti. Obje olarak da kitabı kullandık. Evde kütüphanelerimizde bulunan kitapları daha fazla insanlarla buluşturmak, kitap sevgisini okuma sevgisini alıştırmak amacıyla bir kampanya başlattık. Şu ana kadar bize gelen kitap sayısı 300'ün üzerinde. Bu gittikçe de artacaktır. Ancak bunların hepsini burada satma şansımız yok. Önümüzdeki aylarda bu programlara devam etmeyi planlıyoruz. Bu gün sadece komite üyeler tarafından seçilmiş 80 tane kitabı size sunacağız. Kitapların satışından ticari kar amacı beklemiyoruz. Buradan elde edilen gelirle bir köy okuluna kütüphane yapmayı planlıyoruz. Kitapların satışına bir liradan başlayacağız. Ne kadar gider onu da göreceğiz" diye konuştu.

Müzayedede ilk kitap İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş tarafından alındı.

Müzayedeye Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ETUDER ve Telmih Kültür Sanat Edebiyat Tarih Dergisi destek verdi.