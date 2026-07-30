Elazığ’da açık hava sineması etkinliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, vatandaşlara nostalji dolu bir yaz akşamı yaşattı.

Ağın ilçesinde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği düzenlendi. Ağın Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasında yer alan "Neşeli Günler" filmi izleyiciyle buluştu. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler ve çocuklar aynı ekranın karşısında bir araya gelerek yaz akşamının keyfini birlikte yaşadı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlikte, vatandaşlar hem nostaljik anlar yaşadı hem de açık havada sinema izlemenin mutluluğunu paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı