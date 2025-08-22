Elazığ'da 7. Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ'da düzenlenen "7. Gastronomi Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Valilik ve Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Festivalin ilk gününde vatandaşlar kurulan stantları gezerek yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tadına baktı.

Rap şarkıcısı Sefo'nun sahne aldığı festivalde katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Festival, 24 Ağustos'a kadar sürecek.