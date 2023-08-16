Elazığ Belediyesi Yaz Kurslarına Katılan Çocuklara Sertifikalar Verildi

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarına katılan çocuklara sertifikaları verildi. Çocukların geleceğine katkı sunan ücretsiz eğitimlerin kalitesi aileler tarafından takdir edildi.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarına katılan çocuklara sertifikaları verildi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM), çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için uzman eğitmenler eşliğinde 3 Temmuz'da başlayan yaz kursları sona erdi. Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, çocuklar ve aileleri katıldı. 45 günlük yaz programlarını başarıya tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

Çocukların geleceğine katkı sunan eğitimlerin ücretsiz oluşunun kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirten aileler, donanımlı hocalar eşliğinde gerçekleştirilen derslerin çok kaliteli olduğunu ve devam etmesini istediklerini dile getirdi. - ELAZIĞ