Eğitim temalı 9'uncu Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular devam ediyor

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen Eğitim Temalı 9'uncu Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular 12 Ocak 2026'ya kadar yapılabilecek.

Eğitimin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisini sinema sanatı aracılığıyla aktarmayı amaçlayan yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını web adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Alanında deneyimli jüri üyeleri, en etkili eserleri seçmek üzere bir araya geldi. Bu yılki yarışmanın seçici kurulunda, yönetmen, senarist İsmail Güneş, gazeteci, eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen, senarist Yeşim Tonbaz, Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal yer alıyor.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar, süresi 15 dakikayı aşmayan, eğitim temalı kurmaca kısa filmler ilebaşvuru yapabilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yarışmanın değerlendirme süreci iki aşamadan oluşacak. Ön jüri, şartnameye uygunluk, teknik ve sanatsal yeterlilik kriterleri doğrultusunda en fazla 20 eser belirleyecek. Ana jüri ise dereceye giren ve özel ödül alacak eserleri seçecek.

ÖDÜLLER

Yarışmada birinci olan eser için 80 bin TL, ikinci eser için 60 bin TL, üçüncü eser için ise 40 bin TL ödül verilecek.

Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin TL, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin TL ödül takdim edilecek.

Bu yılki yarışmada Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla sahibini bulacak.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son başvuru tarihinin 12 Ocak 2026 olarak belirlendiği yarışmanın sonuçları, 30 Ocak 2026'da açıklanacak.