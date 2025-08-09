Eflani'deki Ortakçılar Göleti, Doğaseverlerin Gözdesi

Eflani'deki Ortakçılar Göleti, Doğaseverlerin Gözdesi
Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçılar Göleti, doğaseverler ve kamp tutkunları için ideal bir mekan olarak dikkat çekiyor. Zengin doğal yaşamı ve piknik alanları ile bölgeyi cazip kılıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti güzelliğiyle doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

Eflani ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen 1150 metre genişliğe, 25-30 metre derinliğine sahip gölet, kampçıların gözde mekanları arasında bulunuyor.

İki orman yakasının ortasında bulunan ve içinde çok sayıda balık türünü de barındırdığı için balıkçıların da ilgi gösterdiği gölette, piknik için de Orman Genel Müdürlüğünce yapılan tesisler yer alıyor.

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Kültür Sanat
