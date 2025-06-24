Efeler Yolu Gastronomi Günleri Yerel Lezzetleri Tanıtıyor

Efeler Yolu Gastronomi Günleri Yerel Lezzetleri Tanıtıyor
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İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Efeler Yolu Gastronomi Günleri'nde ünlü şefler ve gastronomi uzmanları, Ödemiş ve Tire ilçelerini gezerek yerel lezzetleri değerlendirdi. Etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel yemekler katılımcılara sunuldu.

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Efeler Yolu Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yazarlar ve gastronomi uzmanları Ödemiş ve Tire ilçelerini gezdi, yerel lezzetleri değerlendirdi.

Efe ve zeybek temalı Efeler Yolu'nun tanıtımını amaçlayan etkinliğe katılanlar "hayalet köy" olarak bilinen Lübbey, Ödemiş, Birgi ve Tire'yi gezdi.

Coğrafi işaretli Töngül pide ve Ödemiş tulum peynirinin yanı sıra yöreye özel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında Çakırağa Konağı'nda düzenlenen yemeğe katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Efeler Yolu ile ilgili çalışmayı dünya kamuoyuna sunmak istediklerini belirten Elban, "İzmir dünyayla çok entegre bir yer olmasına rağmen iç bölgeler daha doğal, bakir kalmayı başarmış ve neredeyse şehir dışından hiç göç almamış. Ova kesimi dışında hızlı bir nüfus vermeye başlamış. Burada da ciddi manada nüfus azalışı olmuş. İnşallah bu çalışmalar sonunda kırsalda hem mevcut nüfusun korunması hem de belki giden belli bir nüfusun geri dönüşü sağlanarak, ekonomik canlılığa aracılık etmiş oluruz." dedi.

Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya da Efeler Yolu'nun önemli yolları birbirine bağlayan 513 kilometrelik kültür rotası olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Kültür Sanat
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