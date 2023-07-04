Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sardes 8. Uluslararası Dionysos Şenliği'ne katılacak

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Sardes 8. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı'na katılacak. Ekip, gerçekleştireceği atölye çalışmaları ve sahneye koyacağı oyunlarla şenliğe renk katacak.

EBŞT 6-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Manisa Salihli'deki Sardes Antik Kenti'nde düzenlenecek Sardes 8. Uluslararası Dionyos Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı'nda yer alacak. Ülkenin dört bir yanından tiyatro ekipleri, yönetmenler, eğitimciler, öğrenciler ve yazarların katıldığı sanat şöleninde alanında uzman isimler; yazarlık, sanat eleştirisi, oyunculuk, drama, yönetmenlik, fotoğraf, pantomim gibi alanlarda ücretsiz eğitim verecek. Şenlik boyunca sahne performansları, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri de düzenlenecek.

Şenliğin eğitim programları kapsamında Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanat yönetmeni dramaturg-yazar Serkan Fırtına, "Oğuz Atay'ın Eserlerinde Oyun Kavramı ve 'Oyunlarla Yaşayanlar' Adlı Oyunun Dramaturjik İncelemesi" atölyesini ve şehir tiyatrosu oyuncu ve eğitmenlerinden Mehmet Emektar da "Oyunculukta Amaç ve Engeller" atölyesini gerçekleştirecek. EBŞT ekibi şenlik alanındaki sahnede 7 Temmuz Cuma akşamı "Doğaçlama Tiyatro Gösterisi", 8 Temmuz akşamı ise "Hamdi'nin İşleri" adlı ortaoyununu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

BAŞKAN ATAY: "EBŞT EFELER'İN KÜLTÜR ELÇİSİ"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, düzenlenen şenlikle ilgili, "Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun, tiyatro tarihinin önemli bölgelerinden Salihli Sardes'te uzun zamandır düzenlenen Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği ve Eğitim Kampı'na bu yıl da katılacak olmasından dolayı mutluyuz. Şehir tiyatromuz, turnelere ve çeşitli bölgelerimizde düzenlenen tiyatro festivallerine katılarak hem kentimizin tanıtımına hem de kültürlerarası paylaşıma katkıda bulunmuş oluyor. Bir anlamda Efeler'in kültür elçiliğini üstlenmiş durumdalar. Şehir tiyatrosu eğitmenlerine ve öğrencilerine verimli bir kamp dönemi diliyorum. Bu güzel ve anlamlı buluşmayı gerçekleştiren değerli tiyatro emekçilerini ve gönüllülerini yürekten kutluyor, sanatın birleştirici ışığının hiç sönmemesini diliyorum" diye konuştu.