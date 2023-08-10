Efeler Belediyesi, Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri ile Kültür-Sanatı Kent Sakinleriyle Buluşturuyor

Efeler Belediyesi, kent sakinlerini kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahne alan isimler, Efeler halkına keyifli bir akşam yaşattı. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile Efeler'i 'Marka Kent' yapmak için çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehirde çok sayıda kültür-sanat etkinliğinin düzenlenmesini sağlıyor. Bu kapsamda Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda 'On Dakika Ara' isimli müzikli gösteride sahneye çıktı. Gece sonunda sahneye çıkan Efeler Belediyesi Başkanvekili Abidin Arslan, sanatçı çifte teşekkür ederek çiçek takdim etti.