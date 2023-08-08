Efeler Belediyesi Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri Başlıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kent sakinlerini kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay sahne alacak. Ücretsiz davetiyeler Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kent sakinlerini kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. "Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri" kapsamında sevilen sanatçılar sahne alacak.

Efeler Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehirde çok sayıda kültür-sanat etkinliğinin düzenlenmesini de sağlıyor. 9 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 21.00'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay "On Dakika Ara" isimli müzikli eğlencede; sürpriz performansları, anlatıları ve müzikleri ile izleyicilerle buluşacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir Efeler kenti için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Atay, "Bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu yaz akşamı sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri'ne katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilecek.