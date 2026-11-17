Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci, yurt dışı eğitim öncesi Başkan Gencan'a veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İçişleri Bakanlığının yurt dışı staj ve eğitim programına katılmak üzere kentten ayrılıyor. Belediye Başkanı Filiz Gencan'a veda ziyaretinde bulunan Ciğerci'ye Gencan, hizmetleri ve iş birliği için teşekkür edip başarı diledi.
İçişleri Bakanlığının yurt dışı staj ve eğitim programına katılmak üzere kentten ayrılacak Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkanı Filiz Gencan'a veda ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Edirne'de görev yaptığı süre boyunca kente sunduğu hizmetler ve kurumlar arasındaki iş birliğine sağladığı katkılar dolayısıyla Ciğerci'ye teşekkür etti.
Gencan, Ciğerci'ye eğitim sürecinde ve sonraki görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: AA