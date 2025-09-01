Edirne Makedon Kulesi Restorasyonu Tamamlanmak Üzere

Edirne'de restorasyonu süren Roma dönemi mirası Makedon Kulesi, "Galata Kulesi" konseptiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kule ve çevresindeki ören yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kule duvarlarında güçlendirme yapıldı. Kulenin çevresi yapıya zarar veren köklü bitkiler ve otlardan arındırıldı.

Aslına uygun şekilde restore edilen kulede arkeolojik alanda bulunan yapılardaki çimento malzemeler temizlendi, yerine özgün harç uygulaması yapıldı.

Restorasyonun tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistler, kule içindeki şeffaf asansörle terasa çıkacak, kule duvarlarında Edirne'yi kuran medeniyetlere ait fotoğraflar görülebilecek.

Galata Kulesi'ne benzer özelliklerle düzenlenecek Makedon Kulesi, kentte yeni bir cazibe merkezine dönüşecek.

Seyir terası ön planda olacak

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kule ve çevresini eski güzelliğine kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kente değer katacak bir çalışma yapıldığını belirten Soytürk, "Makedon Kulesi'nde hedeflenen Galata Kulesi'ndeki gibi en üst katında bir seyir terası oluşturmak. Çünkü en üst kat Edirne Sarayı ve Hıdırlık Tabya'nın görülebileceği bir yükseklikte. Burada güzel bir seyir terası ziyaretçileri ağırlayacak." dedi.

Soytürk, kulenin aslına uygun şekilde ihya edilmesi için her detayın hassasiyetle ele alındığını dile getirdi.

Kulenin restorasyon çalışmalarında ilk olarak kapsamlı bir statik çalışması yapıldığını vurgulayan Soytürk, "Restorasyonlar hakikaten iğneyle kuyu kazmak gibidir. Çok hassas ve detaylı çalışmalar yapılıyor. Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve teknik ekip çalışıyor. Kulenin hem içten hem de dıştan güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan sur duvarlarının bulunduğu alanda yeni kazılar ve çalışmalar yürütülüyor. O kazılar sonrasında çıkan eserlere göre proje yeniden revize ediliyor." diye konuştu.

Önemli bir turizm destinasyonu oluşturulacak

Makedon Kulesi'ni geleceğe sağlıklı şekilde taşımak için ciddi bir çalışma yapıldığını belirten Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makedon Kulesi ve etrafındaki ören yerinin restorasyonuyla beraber Edirne, Trakya ve Balkan coğrafyası çok ciddi bir turizm destinasyonuna sahip olacak. Çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Bir an önce tamamlayarak ziyaretçileri kuledeki seyir terasında ağırlamayı ve ören yerini tanıtmayı hedefliyoruz. Çalışmalar bittiğinde özel günlerde aynı Galata Kulesi'nde olduğu gibi mapping gösterisi (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yapılacak. Kulenin bulunduğu sokağı da sağlıklaştırma çalışması yapıp trafiğe kapatarak çok güzel bir turizm destinasyonu oluşturacağız."

Makedon Kulesi hakkında

Roma İmparatorluğu'nda 117-138 yılları arasında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne Valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı. Eser, bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı.

Kentte 1953'te meydana gelen depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında kulenin çevresinde kazılar yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" kapsamında çalışmalar başladı.