Edirne'de Gastronomi Festivali'ne katkı sağlayan şeflere teşekkür belgesi verildi

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Gastronomi Festivali'ne katkıda bulunan şeflere teşekkür belgeleri sundu. İl Müdürü Kemal Soytürk, festivalin emeğin, ustalığın ve iş birliğinin ürünü olduğunu vurgulayarak, şeflerin desteğinin önemine dikkat çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Kemal Soytürk, Devecihan Kültür Merkezinde Trakya Gastronomi ve Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Soytürk, yaptığı konuşmada, geçen yıl gerçekleşen festivalin emeğin, ustalığın ve güçlü bir iş birliğinin ürünü olduğunu belirtti.

Festivalin ana paydaşı olan Trakya Gastronomi ve Aşçılar Derneği üyesi şeflerin ve kentteki aşçıların organizasyona büyük destek verdiğini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Festival sürecindeki emekleri dolayısıyla dernek yönetimine teşekkürlerimizi sunduk. Edirne'de faaliyet gösteren BT Pottery Seramik tarafından üretilen ve Tuğba Kutoğlu'nun tasarladığı özel şef tabaklarını takdim ederek Edirne'nin sanat, zanaat ve gastronomi gücünü aynı çatı altında buluşturduk.

Edirne tarihiyle, kültürüyle ve lezzetiyle büyüyen bir şehir. Bu güzel birliktelik 2026'da daha da güçlü bir gastronomi festivalinin habercisi."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
