Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Klasik Rumeli Akşamları' konserini düzenledi. Konserde topluluk solistlerince 15 eser seslendirildi ve müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Konser, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.
Konserde topluluk solistlerince 15 eser seslendirildi.
"Ah Kara Tren Ah", "Çıkayım Gideyim Urumeli'ne", "Penceresi yola karşı" gibi eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Konsere ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverler katıldı.