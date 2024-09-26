Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 'Havada Yüzmek' Oyunu Sahnelenecek

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda sezonun ilk oyunu "Havada Yüzmek", 8, 9 ve 10 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, Antalya Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından iki kadının İngiltere'de 1920'li yıllarda başlayıp 1970'li yıllara dek uzanan gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı "Havada Yüzmek" oyunu sahnelenecek.

Charlotte Jones'un yazdığı tek perde ve 1 saat 30 dakikalık oyun, 8-9-10 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de seyredilebilecek.

Oyunun biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.