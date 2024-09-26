Üye Girişi
Haberler

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 'Havada Yüzmek' Oyunu Sahnelenecek

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 'Havada Yüzmek' Oyunu Sahnelenecek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk oyunu 'Havada Yüzmek' ile seyirci karşısına çıkıyor. Oyun, 8, 9 ve 10 Ekim'de, Antalya Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından sahnelenecek ve gerçek yaşam hikayesini konu alacak.

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda sezonun ilk oyunu "Havada Yüzmek", 8, 9 ve 10 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, Antalya Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından iki kadının İngiltere'de 1920'li yıllarda başlayıp 1970'li yıllara dek uzanan gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı "Havada Yüzmek" oyunu sahnelenecek.

Charlotte Jones'un yazdığı tek perde ve 1 saat 30 dakikalık oyun, 8-9-10 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de seyredilebilecek.

Oyunun biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Salih Baran - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları Devlet Tiyatroları Kültür Sanat Etkinlik Antalya edirne Kültür Sanat Yaşam

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });