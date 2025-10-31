Edirne'deki Tarihi Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlatılan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık tarihi yapıda çevre temizliği yapıldı, toprak altında kalan bölümler gün yüzüne çıkarıldı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden olan hamamda dış cephe, çatı ve iç mekan restorasyonları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından hamamın müze olarak işlev görmesi planlanıyor.

Vali Sezer, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek restorasyon ekibinden bilgi aldı.

Sezer, kentteki tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılması için çalıştıklarını belirtti.

Restorasyon çalışmalarının kente değer katacağını aktaran Sezer, "Bir yıl önceye kadar üzerinden yol geçen yıkılmaya yüz tutmuş Edirne'mizin vitrini Tarihi Gazi Mihal Hamamı yeni yüzüne kavuşuyor. Daha önce yolun altında bulunan Gazi Mihal Hamamı'nın bir kısmı gün yüzüne çıkartıldığı restorasyon çalışmaları hamam içerisi, dış cephesinde ve çatısında büyük titizlikle sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Sezer, çalışmaların Edirne'ye değer katacağını kaydetti.

Vali Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.