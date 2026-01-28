Haberler

Osmanlı mezar taşları tarihe ışık tutuyor

Osmanlı mezar taşları tarihe ışık tutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Osmanlı mezar taşlarının tarihi doğrulayıcı özellikler taşıdığını ve Edirne'nin bu sanat eserleriyle zengin bir tarihsel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Osmanlı mezar taşlarının tarihi doğrulayıcı özellikler taşıdığını söyledi.

Kurtişoğlu, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesinde düzenlenen Müzelik Sohbetler programında " Edirne'yi mezar taşları üzerinden tanımak" konulu sunum yaptı.

Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin sanat eserleri açısından zengin bir kent olduğunu belirten Kurtişoğlu, mezar taşları üzerinden dönemin sanat ve kültür özelliklerinin okunabildiğini ifade etti.

Mezar taşlarının dönemin sessiz tanıkları olduğunu vurgulayan Kurtişoğlu, "Mezar taşlarının varlığı, bu topraklarda ne tür bir yerleşimin olduğu ve kimlerin gelip geçtiği konusunda çok kapsamlı bilgiler sunuyor. Osmanlı mezar taşları tarihi doğrulayıcı özellikler taşıyor." dedi.

Kurtişoğlu, eski payitaht Edirne'de bugünlere ulaşabilen çok sayıda mezar taşı ve türbenin bulunduğunu dile getirdi.

Edirne'de padişah türbesi olmadığını aktaran Kurtişoğlu, padişah türbelerinin genellikle Bursa ve İstanbul'da yer aldığını kaydetti.

Kurtişoğlu, Edirne'de hanedan mensuplarına ait türbeler ile şehzade mezarlarının dikkati çektiğini anlattı.

Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın da Osmanlı mezar taşlarının, kente tarihi yapılar kazandıran kişilerin geride bıraktığı son eserler olduğunu ifade etti.

Mezar taşlarında tarih, kişinin adı, sosyal statüsü ile edebi ve şiirsel metinlerin yer aldığını belirten Kırçın, "Mezar taşları, tarih ve o kişi hakkında çeşitli bilgiler sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok