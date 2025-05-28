Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden olan Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlayan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık tarihi yapının çevre temizliği ve toprak altında kalan bölümlerinde kazı çalışmaları yapıldı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

Gazi Mihal Hamamı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müze olarak işlev görecek.

Vali Sezer, hamamdaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi yapıyı gezen Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Sezer, hamamın Edirne'ye değer katacağını kaydetti.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.