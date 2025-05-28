Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken dönem Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden Gazi Mihal Hamamı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayata dönüyor. Hamam, tamamlandığında müze olarak hizmet verecek.

Edirne'de, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden olan Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlayan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık tarihi yapının çevre temizliği ve toprak altında kalan bölümlerinde kazı çalışmaları yapıldı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

Gazi Mihal Hamamı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müze olarak işlev görecek.

Vali Sezer, hamamdaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi yapıyı gezen Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Sezer, hamamın Edirne'ye değer katacağını kaydetti.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı

Görüntü tatil beldemizden! Denize giren kadının eşyalarını çaldı
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.