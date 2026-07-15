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Şehit ailelerinin el emeği sergisi

Şehit ailelerinin el emeği sergisi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, şehit ailelerine yönelik düzenlenen kursta hazırlanan el emeği ürünler, düzenlenen törenle açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, şehit ailelerine yönelik düzenlenen kursta hazırlanan el emeği ürünler, düzenlenen törenle açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Edirne'de şehit yakını ve gazi ailelerinin moral bulması, sosyalleşmesi ve sanatsal üretim yoluyla desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı çerçevesinde açılan kurs tamamlandı. Kursta yapılan el emeği göz nuru ürünler düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen düzenlenen serginin açılışı protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla yapıldı. Kurs süresince hazırlanan birbirinden özel çalışmalar sergilenirken, katılımcıların ortaya koyduğu ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

Programın açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Bu tür faaliyetlerin şehit aileleri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Şehit ailelerimiz zaman zaman bir araya geliyor ancak birlikte üretmeleri ve vakit geçirmeleri çok daha anlamlı. Yakınlarının acısını paylaşarak hafifleten bu tür etkinlikler aynı zamanda moral kaynağı oluyor. Kış aylarında başlayan kursta hem güzel vakit geçirdiler hem de birbirinden güzel el emeği ürünler ortaya çıkardılar. Bu faaliyetlerin ailelerimize iyi geldiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman da sergi hakkında bilgi verdi. Programın sonunda kursu başarıyla tamamlayan şehit ailelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri eserlerine yansıtmanın mutluluğunu yaşadı.

Törenin ardından Vali Sezer, Eşi Canan Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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