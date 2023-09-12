Edirne'de Roma döneminden kalma surlarda temizlik çalışması başladı

Edirne'de Valilik, Roma döneminden kalma 2 bin yıllık surlarda temizlik çalışması başlattı. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı ekipler, zaman içinde büyüyen otları ve ağaçları keserken bölgedeki çöpler de toplanıyor. Surların geleceğe taşınması amacıyla yapılan çalışmaların önemi vurgulanırken, tarihi eserlerin korunması için yapılan çalışmaların artarak devam etmesi gerektiği belirtildi.

Edirne'de Valilik, Roma döneminden kalma 2 bin yıllık surlarda temizlik çalışması başlattı.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı ekipler, zaman içinde büyüyen otları ve ağaçları keserken bölgedeki çöpler de toplanıyor.

Zindanaltı mevkisinde bulunan surlar, kentin en eski dönemine ait tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, sur duvarlarının kentin kültürel hazinesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Surların geleceğe taşınması amacıyla yapılan çalışmaların da önemine işaret eden Prof. Dr. Beksaç, "Bu duvarlar, esasında Edirne'nin tapusu. Edirne'nin ilk kuruluş sürecinin bir mirası karşımıza çıkıyor. Buraya el atan Valiliğe teşekkür etmek, tüm Edirnelilerin boynunun borcu. Yıllardır çöp ve çalı çırpı içindeydi. Valimizi kutlamak isteriz. Diğer kültür mirası açısından gösterdiği duyarlılık bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Beksaç, kentteki tarihi eserlerin korunması için yapılan çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.