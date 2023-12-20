Edirne'de Kuzey Makedonya Eğitim Bayramı Coşkusu

Edirne'de düzenlenen Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı etkinliğinde sanatçı Hakan Peker sahne aldı. Program, büyük ilgi gördü ve katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Edirne'de "Kuzey Makedonya Eğitim Bayramı" coşkuyla kutlandı

EDİRNE - Edirne'de "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sanatçı Hakan Peker sahne aldı.

Edirne'de Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde kente gelen Sanatçı Hakan Peker sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar konseri telefonlarına kaydederek şarkılara eşlik etti.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı. Türkiye'de Okuyan Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin, bu yıl 5'ncisini kutladıkları Kuzey Makedonya Eğitim Bayramı programında kendilerine destek veren ve bu önemli günde yanlarında olan katılımcılara teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Eğitim Bayramı Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyleyen Kuzey Makedonya Konsolosu Sevim Bahtiyarevic, Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Edirne'de olmaktan ve bu etkinliğe katılmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin ve öğrenciler, etkinliğe katkı sağlayan kurumların temsilcilerine plaket verdi. Ayrıca Kuzey Makedonyalı öğrencilerden Hürmüz Çako da ünlü Sanatçı Peker'e günün anısına çiçek takdim etti.

Program, Hakan Peker'in seslendirdiği şarkılar ve katılımcıların gönüllerince eğlenmesinin ardından sona erdi.