Edirne'de Gençlik Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Edirne'de Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Gençlik Haftası kapsamında Atatürk heykeli önünde tören düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gönüllü genç İsmethan Karapınar yaptı.

İsmethan Karapınar, gençliğin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gençler için büyük anlam taşıdığını belirten Karapınar, gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu söyledi. Milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak ülkeyi daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden Karapınar, gençliğin sadece geleceğin değil bugünün de önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Gençlerin sadece yarının değil, bugünün de aktörleri olduğunu söyleyen Karapınar, "Ülkemizin ve dünyanın sorunlarına duyarlı; çözüm üreten, sorgulayan, öğrenen ve öğreten bireyler olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Dünyanın birçok yerinde mazlum ve masum insanlar zulüm görmektedir. Bunun farkında olan bizlere daha fazla çalışmak, üretmek ve faydalı olmak görevi düşmektedir. Sporla, sanatla, bilimle ve kültürle iç içe yetişen bir gençlik; hem kendisine hem de ülkesine değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gençlerin Türkiye'nin gücü olduğunu ifade eden Karapınar, "Güçlü bir gelecek, bilinçli ve kararlı gençlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmayalım ki; bir ülkeyi yücelten de geriye götüren de o ülkenin gençliğidir. Bizler; ülkemizi daha ileriye taşıyacak güçlü gençleriz. Aynı zamanda dünyada adaletin, hakkın ve hukukun üstün gelmesi; mazlumların umutlarının canlı tutulması için sorumluluk taşıyan bir neslin temsilcileriyiz. Sadece ülkemizin değil, insanlığın bizden beklentilerinin de farkındayız" şeklinde konuştu.

Karapınar'ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona eren törene, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, şube müdürleri, kurum personeli, antrenörler ve sporcular katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı