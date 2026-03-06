Edirne'de 'Kadın Türküleri' konseri verildi

Edirne'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Türküleri" konseri verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki konser öncesi, kaos ortamı yaşayan dünyanın kadınların merhameti, estetiği ve anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kadınların hayatın her köşesine dokunduğunu belirten Sezer, "Kadınlar dünyayı geleceğe hazırlıyor. Yeni nesiller yetiştiriyorsunuz ve dünyanın mimarları sizlersiniz. Bugünden geleceğe yatırım yapan insanlarsınız. Bu manada hepinize birer annemiz olarak, eşimiz, kardeşim, evladımız ve her şeyimiz olarak şükranlarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadınların her sahada görev yaptığını anlatan Sezer, kadına şiddetle ilgili büyük bir mücadelenin ortaya konulduğunu ve bunun anlayış açısından da her geçen yıl daha iyiye gittiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da kurumun kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından şef Mustafa Dalgıç yönetimindeki kadınlardan oluşan orkestra ve koronun yer aldığı Kadının Teli Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Konserde kadınlara yazılmış eserler seslendirildi.

Öte yandan konsere katılan kadınlara karanfil hediye edildi.

Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri ve kadınlar konseri dinledi.