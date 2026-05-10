21 yaşındaki kadın tespih ustası, fuarda ilgi odağı oldu

ATO Congresium'da düzenlenen Tespih Sanatı, Antika ve Doğal Taşlar Fuarı'nda 21 yaşındaki kadın tespih ustası Ece Daldal, el işçiliğiyle hazırladığı ürünlerle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Genç yaşına rağmen sektördeki cinsiyet önyargılarına karşı duran Daldal, kadınların bu sanatı zarif bir şekilde icra edebileceğini vurguladı.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen Tespih Sanatı, Antika ve Doğal Taşlar Fuarı'nda el işçiliğiyle hazırladığı ürünleri tanıtan 21 yaşındaki tespih ustası Ece Daldal, ziyaretçilerin odağı oldu.

ATO Congresium'da 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Tespih Sanatı, Antika ve Doğal Taşlar Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. El emeği tespihler, antika eserler ve doğal taşların sergilendiği fuarda, genç yaşına rağmen tespih ustalığıyla öne çıkan 21 yaşındaki Ece Daldal ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır tespih yapımıyla ilgilenen Daldal, fuarda kendi el emeği ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Tespih sanatına duyduğu merakla bu işe başladığını belirten Daldal, "Ablam tespih ustası. Bir buçuk sene önce ondan çok heves ettim. Tek başıma yapmayı çok istedim, ablam da öğretti. Kolay yapılabilecek ya da kısa sürede öğrenilebilecek bir iş değil. Ablam sekiz ay önce yurt dışına gitti, gitmeden önce de bana bunu miras olarak bıraktı. Ben de üzerine yenilikler ekleyerek atölyeye devraldım. Sanatımı icra ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadından tespih ustası mı olur"

Genç yaşta ve kadın bir tespih ustası olarak sektörde yer almasının hem eleştirilere hem de takdir dolu yorumlara neden olduğunu belirten Ece Daldal, "Çok fazla övgü de var, eleştiren de var. Öncelikle kadın genç girişimciyim ve 21 yaşındayım. Bazı insanlar 'kadından tespih ustası mı olur? Nasıl yapabilir?' diye düşünüyorlar. Bu meslek genellikle erkek işi olarak görülüyor ama bence kadınlar bu işi daha zarif yapabiliyor. Ben kadınlarımızı çok destekliyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir işi yoktur. Kadının eli değdiği zaman her şey daha zarif oluyor" dedi.

Anne Hayriye Daldal ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kadınlar bu sanatı gördüklerinde şaşırıyor ve 'Acaba biz de yapabilir miyiz?' diye soruyorlar. Elbette yapabilirler. Bazı erkek ustalarımız bir bakıyorlar, 'Kadın yapar mı? Bu işler bizim işlerimiz.' Hayır yapabilirler. Bu işler sizin işleriniz değil. Kadınların zarif ellerinden çıkan tespihler çok daha ince işçilik taşıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
